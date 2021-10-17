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    «Наполи» вырвал победу в матче с «Торино»

    «Наполи» — «Торино»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Торино Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Наполи» одержал победу над «Торино» в домашнем матче восьмого тура итальянской Серии А.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счетом 1:0.

    На 26-й минуте неаполитанцы получили право на пенальти, но Лоренцо Инсинье не воспользовался возможностью открыть счет.

    Хозяева вырвали победу благодаря голу Виктора Осимхена на 81-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Торино 1:0
    Гол: 1:0 Виктор Осимхен (81') Наполи: Давид Оспина, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Андре Франк Замбо Ангисса, Фабиан, Пётр Зелиньски (Дрис Мертенс, 71'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 59'), Виктор Осимхен, Лоренцо Инсинье (Элиф Элмас, 71') Торино: Антонио Санабрия (Андреа Белотти, 67'), Йосип Брекало, Кароль Линетти (Томмазо Побега, 67'), Ола Эйна, Роландо Мандрагора (Benjamin Lhassine Kone, 8'), Саша Лукич, Уилфрид Синго, Рикардо Родригес (Алессандро Буонджорно, 67'), Бремер Глейсон, Коффи Джиджи, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Рикардо Родригес (37'), Кароль Линетти (55'), Томмазо Побега (75'), Калиду Кулибали (79'), Андре Франк Замбо Ангисса (85'), Ваня Милинкович-Савич (90 + 7')

    В турнирной таблице Серии А «Наполи» занимает первое место (24 очка), а «Торино» — 12-е (8 очков).

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