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    Гол Чилуэлла принес «Челси» победу над «Брентфордом»

    «Брентфорд» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Лондонский «Челси» одержал выездную победу над «Брентфордом» (1:0) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

    «Челси»
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    «Челси»

    Счет был открыт на 45-й минуте. Аспиликуэта получил мяч у правого края штрафной, обрабатал его и навесил на Лукаку, который в окружении соперников сделал скидку пяткой назад, на Чилуэлла, который пробил под левую штангу.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Челси 0:1
    Брентфорд: Дэвид Райа, Матиас Йоргенсен, Понтус Янссон, Этан Пиннок, Серхи Канос (Саман Годдос, 72'), Фрэнк Аниика (Маркус Форсс, 67'), Кристиан Нергор, Матиас Йенсен, Рико Генри, Айван Тони, Брайан Мбемо Челси: Ромелу Лукаку (Кай Хаверц, 77'), Тимо Вернер, Бен Чилвел, Матео Ковачич (Мэйсон Маунт, 65'), Рубен Лофтус-Чик, Н’Голо Канте, Сесар Аспиликуэта (Рис Джеймс, 89'), Маланг Сарр, Андреас Кристенсен, Трево Чалоба, Эдуард Менди Предупреждения: Матео Ковачич (18'), Серхи Канос (32')

    Команда Томаса Тухеля вышла в лидеры чемпионата Англии, набрав 19 очков. В активе «Брентфорда» 12 очков и 7-е место.

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    В следующем туре «Челси» дома сыграет с «Норвичем», «Бренфорд» на своем поле сыграет с «Лестером».

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