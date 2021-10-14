ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан ВирцФлориан Вирц: будущее «Байера» и сборной Германии
  • 20:14
    • Жирков о конфликте со Слуцким: Хотел встать и сказать: «Да пошли вы!»
  • 19:23
    • «Магнитка» обыграла «Ак Барс», одержав 14-ю победу подряд
  • 17:53
    • Самарин лидирует после короткой программы на турнире в Венгрии
  • 17:37
    • Ларионов назначен главным тренером олимпийской сборной России
  • 17:21
    • Форвард «Манчестер Сити» выбыл из строя на месяц
    Все новости спорта

    Жирков о конфликте со Слуцким: Хотел встать и сказать: «Да пошли вы!»

    Футбол Сборная России Футбол России РПЛ Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о конфликте с бывшим тренером сборной Леонидом Слуцким.

    Юрий Жирков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Жирков

    В мае Жирков опубликовал видео, на котором видно, как Слуцкий резко критикует его в перерыве товарищеского матча против сборной Франции (2:4) перед Евро-2016.

    «Не сошлись, наверное. По всему: по тренировочному процессу, подготовке к играм. Все время в его системе виноваты крайние защитники.

    Все время на теориях и еще где-то нам доставалось. "Куда ты бежишь?" — кричит он. Я спрашиваю у него, как надо тогда. Он показывает, а я говорю: "Для чего это?" И начинался спор.

    У нас были разногласия. Уже после игры с французами я подошел и сказал: "Извините, но дальше, наверное, без меня".

    Наверное, накипело, да. Игроки, которые играют в передней линии, получают удовольствие на тренировках, а мы должны бегать, пыхтеть, отдавать последние силы. И мы еще получали за это.

    Он не пытался ничего сказать. Я сказал, что не маленький мальчик, сам понимаю, что в первом тайме допустил много ошибок. Помню, что угловой запустил куда-то. Понимал свои ошибки.

    И когда снимали какой-то фильм в перерыве, не знаю, про Слуцкого или про команду в целом, было много молодежи, и когда тренер отчитывает тебя весь перерыв 15 минут только я, "*** (почему) ты не можешь передачу отдать", еще что-то...

    Конечно, это был тяжелый момент. Уже тогда хотелось встать и сказать: "Да пошли вы!" Но я себя внутри сдержал», — сказал Жирков в интервьюYoutube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».

    Сычев подкаст
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Бразилия обыграть Уругвай?
  • Бразилия — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 3.95
    •
  • Аргентина снова выиграет с разгромным счетом?
  • Аргентина — Перу. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Отберет ли сенсационный «Анже» очки у ПСЖ?
  • ПСЖ — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Бразилия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  4.78
  • Экспресс 15 октября
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Флорида — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры