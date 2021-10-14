Жирков о конфликте со Слуцким: Хотел встать и сказать: «Да пошли вы!»

Бывший защитник сборной Россиирассказал о конфликте с бывшим тренером сборной

В мае Жирков опубликовал видео, на котором видно, как Слуцкий резко критикует его в перерыве товарищеского матча против сборной Франции (2:4) перед Евро-2016.

«Не сошлись, наверное. По всему: по тренировочному процессу, подготовке к играм. Все время в его системе виноваты крайние защитники.

Все время на теориях и еще где-то нам доставалось. "Куда ты бежишь?" — кричит он. Я спрашиваю у него, как надо тогда. Он показывает, а я говорю: "Для чего это?" И начинался спор.

У нас были разногласия. Уже после игры с французами я подошел и сказал: "Извините, но дальше, наверное, без меня".

Наверное, накипело, да. Игроки, которые играют в передней линии, получают удовольствие на тренировках, а мы должны бегать, пыхтеть, отдавать последние силы. И мы еще получали за это.

Он не пытался ничего сказать. Я сказал, что не маленький мальчик, сам понимаю, что в первом тайме допустил много ошибок. Помню, что угловой запустил куда-то. Понимал свои ошибки.

И когда снимали какой-то фильм в перерыве, не знаю, про Слуцкого или про команду в целом, было много молодежи, и когда тренер отчитывает тебя весь перерыв 15 минут только я, "*** (почему) ты не можешь передачу отдать", еще что-то...

Конечно, это был тяжелый момент. Уже тогда хотелось встать и сказать: "Да пошли вы!" Но я себя внутри сдержал», — сказал Жирков в интервьюYoutube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».