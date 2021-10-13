Консорциум из Саудовской Аравии вслед за «Ньюкаслом» может приобрести миланский «Интер»

У миланского «Интера» может поменяться владелец Фото: globallookpress.com
На прошлой неделе консорциум из Саудовской Аравии, в который входит в том числе и PIF, стал владельцем английского «Ньюкасла».
Как сообщает Libero, представители PIF уже провели предварительные переговоры с китайской семьей Чжан, которая в настоящее владеет правами на клуб.
Отмечается, что нынешние владельцы «Интера»
В прошлом году семья Чжан отказалась от переговоров с саудовцами, но сейчас они готовы рассмотреть предложение.
Ранее сообщалось, что саудовцы приобрели «Ньюкасла» за 358 миллионов евро.