Консорциум из Саудовской Аравии вслед за «Ньюкаслом» может приобрести миланский «Интер»

Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) планирует приобрести миланский

На прошлой неделе консорциум из Саудовской Аравии, в который входит в том числе и PIF, стал владельцем английского «Ньюкасла».

Как сообщает Libero, представители PIF уже провели предварительные переговоры с китайской семьей Чжан, которая в настоящее владеет правами на клуб.

Отмечается, что нынешние владельцы «Интера» готовы продать клуб за один миллиард евро .

В прошлом году семья Чжан отказалась от переговоров с саудовцами, но сейчас они готовы рассмотреть предложение.

Ранее сообщалось, что саудовцы приобрели «Ньюкасла» за 358 миллионов евро.