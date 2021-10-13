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    Консорциум из Саудовской Аравии вслед за «Ньюкаслом» может приобрести миланский «Интер»

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    Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) планирует приобрести миланский «Интер».

    У миланского «Интера» может поменяться владелец
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    У миланского «Интера» может поменяться владелец

    На прошлой неделе консорциум из Саудовской Аравии, в который входит в том числе и PIF, стал владельцем английского «Ньюкасла».

    Как сообщает Libero, представители PIF уже провели предварительные переговоры с китайской семьей Чжан, которая в настоящее владеет правами на клуб.

    Отмечается, что нынешние владельцы «Интера» готовы продать клуб за один миллиард евро.

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    • В прошлом году семья Чжан отказалась от переговоров с саудовцами, но сейчас они готовы рассмотреть предложение.

    Ранее сообщалось, что саудовцы приобрели «Ньюкасла» за 358 миллионов евро.

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