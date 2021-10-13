Аленичев: Миранчук далек от оптимальной формы

Бывший главный тренер «Спартака»признался, что ему не понравилась игра полузащитника «Аталанты»в недавнем матче за сборную России против Словении (2:1).

«Изменения в стартовом составе, считаю, в целом себя оправдали. Фомин очень понравился в центре поля. Нормально смотрелся опытный Кудряшов, появившийся вместо Терехова.

Но вот Миранчук... За словенцев выступал другой представитель "Аталанты", Иличич, и, увы, разница в классе в его пользу по сравнению с Алексеем бросалась в глаза. Притом что Йосип, как и наш хавбек, в последнее время не всегда играет за клуб, он явно выше по уровню.

Леша же далек от оптимальной формы — пусть и начал подачей с углового нашу вторую результативную атаку», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.