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    Аленичев: Миранчук далек от оптимальной формы

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что ему не понравилась игра полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в недавнем матче за сборную России против Словении (2:1).

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Изменения в стартовом составе, считаю, в целом себя оправдали. Фомин очень понравился в центре поля. Нормально смотрелся опытный Кудряшов, появившийся вместо Терехова.

    Но вот Миранчук... За словенцев выступал другой представитель "Аталанты", Иличич, и, увы, разница в классе в его пользу по сравнению с Алексеем бросалась в глаза. Притом что Йосип, как и наш хавбек, в последнее время не всегда играет за клуб, он явно выше по уровню.

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