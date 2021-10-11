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    Шапи не хочет возвращаться в РПЛ после аренды в «Гиресунспоре»

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    Российский форвард «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов не собирается возвращаться в РПЛ после аренды в турецком клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Магомед-Шапи Сулейманов
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    Магомед-Шапи Сулейманов

    Нападающий комфортно себя чувствует в новой команде, которая рассчитывает на него, как на лидера.

    После окончания сезона нападающий должен вернуться в «Краснодар», но по данным издания, после завершения аренды Сулейманов намерен играть в одном из европейских чемпионатов.

    Напомним, Магомед-Шапи является воспитанником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он провел 118 матчей, забил 23 гола и отдал восемь ассистов.

    Ранее в СМИ сообщалось, что руководство краснодарцев продлило соглашение с Сулеймановым до 2024 года.

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