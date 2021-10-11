Шапи не хочет возвращаться в РПЛ после аренды в «Гиресунспоре»

Российский форвард «Гиресунспора»не собирается возвращаться в РПЛ после аренды в турецком клубе, сообщает «Спорт-Экспресс»

Нападающий комфортно себя чувствует в новой команде, которая рассчитывает на него, как на лидера.

После окончания сезона нападающий должен вернуться в «Краснодар», но по данным издания, после завершения аренды Сулейманов намерен играть в одном из европейских чемпионатов.

Напомним, Магомед-Шапи является воспитанником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он провел 118 матчей, забил 23 гола и отдал восемь ассистов.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство краснодарцев продлило соглашение с Сулеймановым до 2024 года.