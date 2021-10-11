ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Карим БенземаБензема и Мбаппе принесли трофей. Франция в напряженном матче обыграла Испанию
  • 15:40
    • Матч «Рубин» — «Локомотив» смогут посетить более 30 тысяч болельщиков
  • 15:13
    • «Байер» и «Лион» возобновили переговоры по переходу Азмуна
  • 14:44
    • Ролан Гусев возглавил «молодежку» ЦСКА
  • 14:35
    • Кузнецова пропустит Кубок Кремля
  • 13:50
    • КХЛ назвала лучших игроков 6-й недели регулярного чемпионата
    Все новости спорта

    Матч «Рубин» — «Локомотив» смогут посетить более 30 тысяч болельщиков

    Футбол Рубин Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Матч 11-го тура чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» смогут посетить более 30 тысяч болельщиков.

    Болельщики «Рубина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Болельщики «Рубина»

    «В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 11 октября на всей территории Республики Татарстан введены новые правила посещения массовых мероприятий.

    Зрители в возрасте 18 лет и старше могут посетить матч "Рубин" — "Локомотив", который пройдет 16 октября на Ак Барс Арене (а также последующие домашние матчи "Рубина"), предъявив действующий QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19, или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании коронавирусом. Также необходимо предъявить паспорт.

    Зрители младше 18 лет могут посещать матчи при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении.

    При этом благодаря новым правилам разрешенная вместимость трибун повышается с 30 процентов до 70 процентов», — говорится в сообщении на официальном сайте «Рубина».

    Матч «Рубин» — «Локомотив» состоится 16 октября в Казани, начало — в 16:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Окажется ли снова Марибор несчастливым для России?
  • Словения — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Хорватия продолжит побеждать в матчах со Словакией
  • Хорватия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Германия спросит с Македонии за прошлую обиду
  • Северная Македония — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хорватия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Македония — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сербия — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Португалия — Люксембург
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Украина — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры