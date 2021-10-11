Матч «Рубин» — «Локомотив» смогут посетить более 30 тысяч болельщиков

Матч 11-го тура чемпионата Россиисмогут посетить более 30 тысяч болельщиков.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 11 октября на всей территории Республики Татарстан введены новые правила посещения массовых мероприятий.

Зрители в возрасте 18 лет и старше могут посетить матч "Рубин" — "Локомотив", который пройдет 16 октября на Ак Барс Арене (а также последующие домашние матчи "Рубина"), предъявив действующий QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19, или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании коронавирусом. Также необходимо предъявить паспорт.

Зрители младше 18 лет могут посещать матчи при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении.

При этом благодаря новым правилам разрешенная вместимость трибун повышается с 30 процентов до 70 процентов», — говорится в сообщении на официальном сайте «Рубина».

Матч «Рубин» — «Локомотив» состоится 16 октября в Казани, начало — в 16:30 мск.