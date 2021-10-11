Радимов: Головина будет очень не хватать сборной России

Экс-полузащитник сборной Россиив преддверии отборочного матча ЧМ-2022 против Словении высказался о кадровых проблемах национальной команды.

«В средней линии в матче со Словакией не хватало Головина. И будет не хватать в Мариборе. Да, вернется после дисквалификации Миранчук, но это разные футболисты. Головин — это моторный игрок, который выводит мяч из обороны, прессингует, дает движения и осмысленных действий.

Миранчук — немножко другой футболист. Я не уверен, что он выйдет на поле в Словении, потому что нужны люди с немного другими игровыми характеристиками», — сказал Радимов «Известиям».

Матч Словения — Россия состоится 11 октября на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения). Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.