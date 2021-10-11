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    Ролан Гусев возглавил «молодежку» ЦСКА

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    Бывший футболист сборной России Ролан Гусев возглавил молодежную команду ЦСКА, сообщается на официальном сайте «армейцев».

    Ролан Гусев
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    Ролан Гусев

    «Знаменитый армейский игрок Ролан Гусев принял предложение руководства ПФК ЦСКА и приступил к работе с молодежной командой», — говорится в заявлении столичного клуба.

    Гусев с 2002-го по 2007 год сыграл за ЦСКА 143 матча, в которых забил 33 гола.

    В качестве игрока Гусев выиграл с «армейцами» три чемпионских титула, четыре Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА. Ранее он работал в армейской академии в качестве старшего тренера команды 2007 года рождения, а затем возглавил юношескую сборную России, составленную из игроков 2006 г.р.

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