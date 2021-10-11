Ролан Гусев возглавил «молодежку» ЦСКА

Ролан Гусев Фото: pfc-cska.com
«Знаменитый армейский игрок Ролан Гусев принял предложение руководства ПФК ЦСКА и приступил к работе с молодежной командой», — говорится в заявлении столичного клуба.
Гусев с 2002-го по 2007 год сыграл за ЦСКА 143 матча, в которых забил 33 гола.
В качестве игрока Гусев выиграл с «армейцами» три чемпионских титула, четыре Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА. Ранее он работал в армейской академии в качестве старшего тренера команды 2007 года рождения, а затем возглавил юношескую сборную России, составленную из игроков 2006 г.р.
Ролан Гусев — старший тренер молодежной команды #ЦСКА! https://t.co/fYA6bzVyl9 pic.twitter.com/QWQbCUYS4Q— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 11, 2021