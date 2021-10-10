Мартинес разочарован результатами в Лиге наций

Роберто Мартинес Фото: globallookpress.com
«Это был хороший матч — обе команды выступили на высоком уровне. Был правильный настрой — забивать голы.
Я разочарован тем, как мы пропускали мячи. Исход матча решила реализация моментов.
Мне понравился характер этой команды. Футболисты оставили все силы на поле во втором тайме.
Мы разочарованы результатами в Лиге наций, но нужно использовать полученный опыт для того, чтобы прийти к менталитету победителей. Мы можем взять за основу то, как играли в первом тайме против Франции и как отреагировали в игре с Италией», — приводит слова Мартинеса RTL.