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    Мартинес разочарован результатами в Лиге наций

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    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча за третье место против команды Италии (1:2) в Лиге наций.

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «Это был хороший матч — обе команды выступили на высоком уровне. Был правильный настрой — забивать голы.

    Я разочарован тем, как мы пропускали мячи. Исход матча решила реализация моментов.

    Мне понравился характер этой команды. Футболисты оставили все силы на поле во втором тайме.

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    • Мы разочарованы результатами в Лиге наций, но нужно использовать полученный опыт для того, чтобы прийти к менталитету победителей. Мы можем взять за основу то, как играли в первом тайме против Франции и как отреагировали в игре с Италией», — приводит слова Мартинеса RTL.

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