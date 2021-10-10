Манчини: Италии нужно улучшить положение в рейтинге ФИФА

Главный тренер сборной Италииподелился ожиданиями от матча за 3-е место в Лиге наций с Бельгией.

«Нам нужно улучшить положение в рейтинге ФИФА. Бельгия первая в нем, у нее не будет проблем с жеребьевкой. Мы же хотим победить и продолжить тот прекрасный путь, которым мы следуем.

У нас полно молодых ребят, способных играть вместе на протяжении многих лет. Я горжусь тем, как они действовали в матче с Испанией, оставшись в меньшинстве. Мы играли компактно и даже смогли забить. Мы рисковали пропустить 4-5 голов, но парни отлично поработали», — цитирует Манчини Sky Sport Italia.

Матч Италия — Бельгия состоится 10 октября, начало — 16:00 по мск. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь.