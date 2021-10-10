Карпин взял на себя вину за неудачную игру против Словакии

Главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Словении.

«Состояние игроков — нормальное, слава богу, травм нет. Все прилетели, все готовы. Занимаемся только восстановлением и теоретическими занятиями.

Да, разобрали игру со Словакией, переговорил с ребятами. Все, что не получилось со Словакией — полностью моя вина. Я не так донес им план, не так объяснил, у меня нет претензий к ним. Говорю это не для того, чтобы снять ответственность. Еще раз: это полностью моя вина.

Отличие Словении от Словакии? Не могу сказать, что есть большие отличия. Есть игроки с сильными качествами в разных зонах, но в общем сила команды не меняется. Здесь на выезде нас ждет наисложнейшая игра против наисложнейшего соперника. После игры со Словакией можно констатировать, что Словакия показала силу, а Словения определенно не слабее», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Матч Словения — Россия пройдет 11 октября в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.