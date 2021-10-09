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    Литва набрала первые очки в квалификации ЧМ-2022

    Литва — Болгария: счет матча 3:1, обзор голов

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    Сборная Литвы одержала победу над командой Болгарии в домашнем матче квалификации ЧМ-2022.

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    Встреча группы C, которая прошла в Вильнюсе, завершилась со счетом 3:1.

    У победителей отличились Юстас Ласицкас (18 минута) и Федор Черных (82, 84).

    За болгар гол забил Кирилл Десподов (64). На 14-й минуте пенальти не реализовал Димитар Илиев.

    В следующем туре Болгария примет Северную Ирландию, а Литва — Швейцарию.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C
    Литва — Болгария 3:1
    Голы: 1:0 Юстас Ласицкас (18'), 1:1 Кирилл Десподов (64'), 2:1 Фёдор Черных (82'), 3:1 Фёдор Черных (84') Литва: Ernestas Setkus, Эгидиюс Вейткунас, Линас Климавичюс, Benas Satkus, Роландас Баравикас, Выкинтас Сливка, Linas Megelaitis (Овидиус Вербицкас, 67'), Арвидас Новиковас, Фёдор Черных (Мартинас Дапкус, 90'), Юстас Ласицкас, Каролис Лаукжемис (Донатас Казлаускас, 74') Болгария: Димитар Илиев (Kaloyan Krastev, 72'), Кирилл Десподов, Тодор Неделев (Доминик Янков, 87'), Георги Йомов (Спас Делев, 72'), Petar Vitanov (Ivailo Chochev, 60'), Кристиян Малинов (Ивайло Илиев, 60'), Василь Божиков, Валентин Антов, Петко Христов, Andrea Hristov, Мартин Луков Предупреждения: Эгидиюс Вейткунас (13'), Валентин Антов (29'), Petar Vitanov (46'), Юстас Ласицкас (49'), Георги Йомов (60'), Каролис Лаукжемис (62'), Арвидас Новиковас (78')

    Группа C: 1. Италия — 14 очков, 2. Швейцария — 8, 3. Северная Ирландия — 5, 4. Болгария — 5, 5. Литва — 3.

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