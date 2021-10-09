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    Сборная Украины одержала первую победу в квалификации ЧМ-2022

    Финляндия — Украина: счет матча 1:2, обзор голов

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    Сборная Украины одержала победу над командой Финляндии в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2022.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча группы D, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    «Желто-синие» открыли счет уже на 4-й минуте, когда Андрей Ярмоленко точно пробил из-за пределов штрафной площади, попав в самый угол чужих ворот.

    Финны отыгрались на 29-й минуте усилиями Теэму Пукки, который удачно подставился под мяч, когда его пытался вынести подальше Николай Матвиенко.

    Спустя еще пять минут Украина вернула себе минимальный перевес. Роман Яремчук с близкой дистанции поразил ворота после передачи Виктора Цыганкова.

    Для «желто-синих» эта победа стала первой в текущем отборе.

    В следующем туре Украина примет Боснию и Герцеговину, а Финляндия в гостях сыграет с Казахстаном.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D
    Финляндия — Украина 1:2
    Голы: 0:1 Андрей Ярмоленко (4'), 1:1 Теэму Пукки (29'), 1:2 Роман Яремчук (34') Финляндия: Лукаш Градецки, Николай Алхо (Niko Haemaelaeinen, 62'), Йоона Тойвио, Паулус Араюури, Лео Вяйсянен, Юкка Райтала (Ильмари Нисканен, 78'), Томас Лам (Urho Nissila, 62'), Глен Камара, Робин Лод, Йоэль Похьянпало (Roope Riski, 78'), Теэму Пукки Украина: Виктор Цыганков (Александр Зубков, 77'), Роман Яремчук (Артем Довбик, 86'), Андрей Ярмоленко (Serhiy Buletsa, 86'), Николай Шапаренко, Тарас Степаненко (Сергей Сидорчук, 77'), Эдуард Соболь (Виктор Корниенко, 46'), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Александр Тымчик, Андрей Пятов Предупреждение: Сергей Кривцов (37')

    Группа D: 1. Франция — 12 очков, 2. Украина — 8, 3. Босния и Герцеговина — 6, 4. Финляндия — 5, 5. Казахстан — 3.

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