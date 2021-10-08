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    Семак: У сборной России прекрасные шансы в матче со Словакией

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    Главный тренер «Зенита», а в прошлом капитан сборной России Сергей Семак поделился ожиданиями от матча национальной команды против Словакии.

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    «Думаю, у сборной России прекрасные шансы в матче со Словакией. Играем дома, при поддержке своих болельщиков.

    Ждем хорошего результата. Пока для сборной все складывается нормально, думаю, дальше все должно развиваться в том же контексте.

    Будем переживать и болеть за сборную и за то, чтобы травмы помимо всего прочего миновали ребят. И естественно, чтобы по итогам этой сессии они вернулись из сборной с хорошим настроением», — сказал Семак «Матч ТВ».

    Встреча 7-го тура отбора чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия пройдет в Казани 8 октября.

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