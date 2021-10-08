Семак: У сборной России прекрасные шансы в матче со Словакией

Главный тренер, а в прошлом капитан сборной Россииподелился ожиданиями от матча национальной команды против Словакии.

«Думаю, у сборной России прекрасные шансы в матче со Словакией. Играем дома, при поддержке своих болельщиков.

Ждем хорошего результата. Пока для сборной все складывается нормально, думаю, дальше все должно развиваться в том же контексте.

Будем переживать и болеть за сборную и за то, чтобы травмы помимо всего прочего миновали ребят. И естественно, чтобы по итогам этой сессии они вернулись из сборной с хорошим настроением», — сказал Семак «Матч ТВ».

Встреча 7-го тура отбора чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия пройдет в Казани 8 октября.