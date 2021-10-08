ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ФранцииВоля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций
  • 10:22
    • Азмун может перейти в «Арсенал»
  • 06:12
    • Бразилия по-волевому обыграла Венесуэлу, Аргентина не смогла справиться с Парагваем в отборе к ЧМ-2022
  • 23:44
    • Сборная Франции вырвала победу у Бельгии и вышла в финал Лиги наций
    Все новости спорта

    Дюрица: Отсутствие Дзюбы ослабит сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Словакии ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной России.

    Ян Дюрица
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ян Дюрица

    «Дзюба — прекрасный и неуступчивый футболист. Его отсутствие ослабит сборную России. Но давайте не будем говорить о нем, нужно сосредоточиться на игроках, которые выйдут на поле.

    Игра российской сборной в последнее время не была идеальной, думаю, новый главный тренер Валерий Карпин хорошо зарядил команду психологически и мотивировал её.

    Думаю, это будет совсем другая Россия, чем была весной в Трнаве. Но бояться не нужно. Просто надо быть готовыми к другому матчу, который отличается от прошлого.

    Я не говорю, что сборная России стала сильнее, чем была в начале квалификации. Просто у них другая ментальная установка. Я хорошо знаю Карпина по работе в России. Он амбициозный, довольно жесткий тренер. У него есть свое видение футбола. В каждом матче он отдавал капитанскую повязку разным игрокам — один раз это был Смолов, потом Баринов, а затем Джикия. Ни у кого нет гарантированного места в составе, у игроков более высокая мотивация, изменилась психология.

  • Из лидера в отказники. Почему Дзюба не приедет в сборную России?
  • Форвард «Зенита» отверг предложение Валерия Карпина
  • 22/09/2021

    • Для обеих команд многое поставлено на карту, наши ребята не могут позволить себе проиграть, если хотят сохранить шансы на выход на чемпионате мира. Это будет хорошая игра. И прежде всего, мы должны смотреть на себя и свой футбол. Давайте беспокоиться о том, чем это закончится для нас, а не для русских», — приводит слова Дюрицы Pravda.sk.

    Сборная России 8 октября сыграет с командой Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет в Казани, начало — в 21:45 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Россия — Словакия.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Словаки снова обыграют сборную России?
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Удержится ли Хорватия на вершине группы отбора ЧМ-2022?
  • Кипр — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Словения продолжит гнаться за Словакией
  • Мальта — Словения. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кипр — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мальта — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Россия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Польша — Сан-Марино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры