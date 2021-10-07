Вайсс: Между сборными Словакии и России всегда была очень настырная борьба

Бывший главный тренер сборной Словакииподелился ожиданиями от предстоящего матча св отборочном турнире ЧМ-2022.

«Я много раз встречался со сборной России. Как игрок и как тренер. Вспоминаю те матчи с удовольствием, потому что между нашими командами всегда была очень настырная борьба (ни разу не было побед с разницей более чем в один мяч). Посмотрим, как все сложится в этот раз.

В 1995 году матч проходил в Кошице. Хотя уже наступила весна, было очень холодно, мы играли на снегу. Победили благодаря двум голам Петера Дубовски — он тогда играл за мадридский "Реал", а через пять лет трагически погиб. За Россию единственный мяч забил Валера Карпин — после матча я поменялся с ним майками. С удовольствием освежаю в памяти то время: мне уже было за тридцать, но я все еще играл за сборную — это почетно.

Через 15 лет мы играли на прекрасном стадионе "Локомотив", где собралось около тридцати тысяч человек. Наша сборная находилась на подъеме после чемпионата мира в Южной Африке, но фаворитом считалась команда Дика Адвоката. У вас было много звезд (Аршавин, Акинфеев, Жирков и другие), но мы победили из-за отличного гола Мирослава Стоха в середине первого тайма.

Гостевая победа победа была хорошим результатом для нас, но, к сожалению, в дальнейшем мы потеряли много очков — и Россия поехала на Евро-2012, а мы нет», — приводит слова Вайсса «Матч ТВ».

Матч Россия — Словакия состоится 8 октября в Казани, начало — в 21:45 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Россия — Словакия.