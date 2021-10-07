C трех клубов французской Лиги 1 снято по одному баллу условно

Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) наказала условным снятием очковиз-за инцидентов с болельщиками на матчах с участием клубов, сообщается на сайте LFP.

Матч «Анже» — «Марсель» 22 сентября был ознаменован беспорядками на стадионе. Сразу после финального свистка фанаты гостей выбежали с трибуны и вступили в драку с болельщиками хозяев. В потасовку вмешались стюарды и полиция.

Трибуна стадиона «Анже» закрыта на два матча (один — условно), реальное наказание клуб уже отбыл. Фанаты «Марселя» не смогут посещать выездные игры до 31 декабря, клуб лишен одного очка условно.

Также было вынесено решение по поводу северного дерби между «Лансом» и «Лиллем», в котором фанаты выбежали на поле, из-за чего второй тайм начался на полчаса позже. Оба клуба наказаны были условным снятием очков — по одному с каждого клуба.