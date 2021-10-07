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    Гризманн, Мбаппе и Бензема сыграют в атаке ФРанции против Бельгии

    Бельгия — Франция: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны составы сборных Бельгии и Франции на матч 1/2 финала Лиги наций. Предлагаем ознакомиться с ними.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Кастань, Витсель, Тилеманс, Карраско, де Брейне, Лукаку, Э. Азар.

    Запасные: Миньоле, Кастеелс, Боята, Люкбакио, Фокет, Теате, Ванакен, де Кетеларе, Дендонкер, Троссар, Салемакерс, Батшуайи.

    Франция: Льорис, Эрнандес, Варан, Кунде, Тео Эрнандес, Рабьо, Погба, Павар, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

    Запасные: Костиль, Меньян, Кимпембе, Чуамени, Марсьяль, Дьяби, Дюбуа, Гендузи, Упамекано, Верету, Динь, Бен-Йеддер.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Франции. Коэффициент на ее победу — 2.54, на успех Бельгии — 3.19, на ничью — 3.44. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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