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    Бельгия с Францией обеспечат голевое шоу?

    Бельгия — Франция. Дерзкая ставка за 5.30 на матч Лиги наций 7 октября 2021 года

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    Антуан Гризманн
    Бельгия сыграет на своем поле с Францией в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. Матч пройдет 7 октября, начало — в 21:45 мск. Бельгия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, полуфинал 07 Октября 2021 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 21:45 Франция Франция
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.30
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    Сборная Бельгии

    Бельгийцы постоянно котируются в качестве фаворитов турниров, но в итоге что-то не складывается. И это притом, что состав «Красных дьяволов» начинен звездами европейского футбола.

    Последний поединок сборная Бельгии провела против сборной Белоруссии. В рамках квалификации к Мундиалю бельгийцы одержали минимальную победу.

    Разумеется, в матче с французами у бельгийцев будет совсем другая мотивация. Ромелу Лукаку и компания вполне способна выдать суперматч.

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    Со сборной Франции у бельгийцев весьма непростые взаимоотношения. Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды при двух поражениях.

    Сборная Франции

    Нынешний отборочный турнир на Мундиаль французы проводят вполне уверенно. В своей группе команда Дидье Дешама уверенно лидирует.

    Минувший тур отборочного турнира сборная Франции провела продуктивно. Антуан Гризманн забил два мяча, которые и принесли успех «трехцветным».

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    • К слову, именно Гризманн является главной ударной силой французов. В активе у форварда уже 5 голов в отборочном цикле на Мундиаль.

    Сборная Франции наверняка постарается сыграть на своих главных козырях. А именно — отличной линии атаки и цепкой полузащите.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Францию за 2.50, на ничью за 3.20, а на Бельгию — за 3.10.

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    Бельгийская линия атаки является одной из наиболее звездных в Европе.

    Такие мастера, как Гризманн и Мбаппе наверняка будут активны в атаке.

    Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих игроков, способных обеспечить голевое зрелище. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.30. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Бельгия — Франция: прогноз, ставка (5.30), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на футбол. Бельгия с Францией обеспечат голевое шоу?
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