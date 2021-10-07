Сборная Бельгии
Бельгийцы постоянно котируются в качестве фаворитов турниров, но в итоге что-то не складывается. И это притом, что состав «Красных дьяволов» начинен звездами европейского футбола.
Последний поединок сборная Бельгии провела против сборной Белоруссии. В рамках квалификации к Мундиалю бельгийцы одержали минимальную победу.
Разумеется, в матче с французами у бельгийцев будет совсем другая мотивация. Ромелу Лукаку и компания вполне способна выдать суперматч.
Со сборной Франции у бельгийцев весьма непростые взаимоотношения. Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды при двух поражениях.
Сборная Франции
Нынешний отборочный турнир на Мундиаль французы проводят вполне уверенно. В своей группе команда Дидье Дешама уверенно лидирует.
Минувший тур отборочного турнира сборная Франции провела продуктивно. Антуан Гризманн забил два мяча, которые и принесли успех «трехцветным».
К слову, именно Гризманн является главной ударной силой французов. В активе у форварда уже 5 голов в отборочном цикле на Мундиаль.
Сборная Франции наверняка постарается сыграть на своих главных козырях. А именно — отличной линии атаки и цепкой полузащите.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Францию за 2.50, на ничью за 3.20, а на Бельгию — за 3.10.
Бельгийская линия атаки является одной из наиболее звездных в Европе.
Такие мастера, как Гризманн и Мбаппе
Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих игроков, способных обеспечить голевое зрелище. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.30. Для остальных — более умеренный прогноз.