Бельгия сыграет на своем поле с Францией в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. Матч пройдет 7 октября, начало — в 21:45 мск. Бельгия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Бельгии

Бельгийцы постоянно котируются в качестве фаворитов турниров, но в итоге что-то не складывается. И это притом, что состав «Красных дьяволов» начинен звездами европейского футбола.

Последний поединок сборная Бельгии провела против сборной Белоруссии. В рамках квалификации к Мундиалю бельгийцы одержали минимальную победу.

Разумеется, в матче с французами у бельгийцев будет совсем другая мотивация. Ромелу Лукаку и компания вполне способна выдать суперматч.

Все прогнозы на Лигу наций

Со сборной Франции у бельгийцев весьма непростые взаимоотношения. Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды при двух поражениях.

Сборная Франции

Нынешний отборочный турнир на Мундиаль французы проводят вполне уверенно. В своей группе команда Дидье Дешама уверенно лидирует.

Минувший тур отборочного турнира сборная Франции провела продуктивно. Антуан Гризманн забил два мяча, которые и принесли успех «трехцветным».

К слову, именно Гризманн является главной ударной силой французов. В активе у форварда уже 5 голов в отборочном цикле на Мундиаль.

Сборная Франции наверняка постарается сыграть на своих главных козырях. А именно — отличной линии атаки и цепкой полузащите.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Францию за 2.50, на ничью за 3.20, а на Бельгию — за 3.10.

Бельгийская линия атаки является одной из наиболее звездных в Европе.

Такие мастера, как Гризманн и Мбаппе наверняка будут активны в атаке .

Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих игроков, способных обеспечить голевое зрелище. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.30. Для остальных — более умеренный прогноз.