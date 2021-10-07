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    Будет ли много голов в матче Бельгии и Франции?

    Бельгия — Франция. Прогноз (к. 2.14) и ставки в матче Лиги наций 7 октября 2021 года

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    Ромелу Лукаку
    В рамках плей-офф Лиги наций состоится матч между командами Бельгии и Франции. Полуфинальный поединок турнира пройдет 7 октября на арене «Альянц» в Турине. Начало встречи в 21:45 мск. Бельгия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, полуфинал 07 Октября 2021 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 21:45 Франция Франция
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
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    Бельгия

    Сборная Бельгии выиграла группу 2, в которой выступала Дания, Англия и Исландия. За 6 матчей команда Роберто Мартинеса набрала 15 очков благодаря пяти победам.

    В последних поединках турнира «красные дьяволы» побеждали. Они выиграли у исландцев 2:1, обыграли англичан 2:0, а также победили датчан 4:2.

    В сентябре бельгийцы провели 3 поединка в отборочном цикле ЧМ-2022. Там они разгромили Эстонию 5:2 и Чехию 3:0, а также обыграли на выезде Белоруссию 1:0.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В этом году на счету сборной Бельгии 11 матчей. В десяти встречах она одержала победу и лишь в одном случае потерпела неудачу.

    Франция

    У французов явный спад в игре. Они откровенно провалились на Евро-2020 и провели не очень убедительные матчи в отборе на ЧМ-2022.

    Сборная Франции в последних матчах не смогла обыграл Украину (1:1) и Боснию и Герцеговину (1:1). Правда после этого она все-таки смогла прервать 5-матчевую безвыигрышную серию и одолеть Финляндию со счетом 2:0.

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  • 04/10/2021

    • В текущем розыгрыше Лиги наций «триколоры» не проигрывали. Они набрали 16 очков после пяти побед и ничьи.

    Отметим, что не сможет сыграть Н'Голо Канте, а также пропустят матч Оливье Жиру и Кингсли Коман.

    Прогноз и ставка

    Фаворитами на бумаге выглядят французы. На их победу букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 2.46. На победу сборной Бельгии букмекеры предлагают поставить с котировкой 3.20. Ничья выставлена с той же цифрой.

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    Бельгия намного лучше выступил на Евро, чем сборная Франции. Французы посредственно провели групповой этап, особенно матч с венграми (1:1). Ну а провал в 1/8 со Швейцарией (3:4 П) и неуверенные сентябрьские выступления в квалификации на ЧМ демонстрируют явный спад в игре «Ле Бле».

    Учитывая, что номинальные гости были немногословны в последних встречах, мы не считаем, что они смогут много забить в ворота такого соперника. При этом и Бельгия мало забивала в последних играх с серьезными оппонентами. Два гола были ее потолком.

    Ожидаем низовой поединок и тотал меньше 2 за 2.14.

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    Бельгия — Франция: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли много голов в матче Бельгии и Франции?
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