ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИталииАльтернативная история. Испания отомстила Италии за поражение в полуфинале Евро Сергей ПрядкинНе вписался в вертикаль. У РПЛ впервые за 14 лет будет новый босс
  • 10:10
    • «Локомотив» может возглавить экс-тренер дортмундской «Боруссии»
  • 05:57
    • Овечкин и Кузнецов набрали четыре очка в предсезонном матче НХЛ
  • 23:47
    • Сборная Испании обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций
    Все новости спорта

    Бельгийцы обыграют Францию в полуфинале Лиги наций?

    Бельгия — Франция. Ставка (к. 3.10) на полуфинал Лиги наций 7 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Бельгии Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Бельгия — Франция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ромелу Лукаку
    Сборная Бельгии сыграет против Франции в полуфинале решающей стадии Лиги наций. Матч пройдет 7 октября в Турине, начало — в 21:45 мск. Бельгия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, полуфинал 07 Октября 2021 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 21:45 Франция Франция
  • Париж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    Бельгия

    Бельгийцы в начале сентября одержали три победы в отборочном турнире ЧМ-2022. Уже можно не сомневаться, что они сыграют в следующем году в Катаре.

    В первых матчах после неудачного выступления на Евро-2020 сборная Бельгии разгромила команды Эстонии (5:2) и Чехии (3:0), а также выиграла у Белоруссии (1:0). Ромелу Лукаку стал автором трех забитых мячей на этом отрезке.

    Сборная Бельгии в 17-ти предыдущих матчах потерпела только одно поражение. Это была игра против Италии в четвертьфинале Евро-2020.

    В предстоящих матчах Бельгии готовы помочь все лидеры команды, включая Кевина Де Брюйне, Эдена Азара, Ромелу Лукаку и Акселя Витселя.

    Франция

    Тем временем французы не впечатляют. Как ни странно, но действующих чемпионов мира не взбодрил даже провал на Евро-2020, где они вылетели уже после 1/8 финала, сенсационно уступив Швейцарии.

  • Будет ли много голов в матче Бельгии и Франции?
  • Бельгия — Франция. Прогноз (к. 2.14)

    • В прошлом месяце сборная Франции выиграла только один из трех матчей в отборе на ЧМ-2022.

    После ничьих с Боснией (1:1) и Украиной (1:1) команда Дидье Дешама одержала победу над Финляндией (2:0).

    Все прогнозы на Лигу наций

    Сборная Франции не пропускала только в одном из шести предыдущих матчей.

    Ставка

    На Бельгию в этом матче можно поставить за 3.10, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.36, а победу Франции — за 2.47.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Несмотря на очень мощный состав, Франция совершенно не впечатляет. Судя по всему, проблема в тренере. Команду Дешама уже изучили все соперники, очевидно, что ей нужны новые идеи.

    В общем, бельгийцы вполне могут обыграть скучных французов. Сейчас уже ясно, что Франция неспроста завершила выступление на Евро еще до четвертьфинала.

    Ставка — победа Бельгии за 3.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Амур — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Латвия U21 — Сан-Марино U21
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Южная Корея — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Фарерские острова U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Армения U21 — Сербия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Маррей — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч ОАЭ — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Северсталь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Германия U21 — Израиль U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Косово U21 — Чехия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Албания U21 — Андорра U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бельгия — Франция: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на футбол. Бельгийцы обыграют Францию в полуфинале Лиги наций?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры