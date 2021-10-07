Бельгия
Бельгийцы в начале сентября одержали три победы в отборочном турнире ЧМ-2022. Уже можно не сомневаться, что они сыграют в следующем году в Катаре.
В первых матчах после неудачного выступления на Евро-2020 сборная Бельгии разгромила команды Эстонии (5:2) и Чехии (3:0), а также выиграла у Белоруссии (1:0). Ромелу Лукаку стал автором трех забитых мячей на этом отрезке.
Сборная Бельгии в 17-ти предыдущих матчах потерпела только одно поражение. Это была игра против Италии в четвертьфинале Евро-2020.
В предстоящих матчах Бельгии готовы помочь все лидеры команды, включая Кевина Де Брюйне, Эдена Азара, Ромелу Лукаку и Акселя Витселя.
Франция
Тем временем французы не впечатляют. Как ни странно, но действующих чемпионов мира не взбодрил даже провал на Евро-2020, где они вылетели уже после 1/8 финала, сенсационно уступив Швейцарии.
В прошлом месяце сборная Франции выиграла только один из трех матчей в отборе на ЧМ-2022.
После ничьих с Боснией (1:1) и Украиной (1:1) команда Дидье Дешама одержала победу над Финляндией (2:0).
Сборная Франции
Ставка
На Бельгию в этом матче можно поставить за 3.10, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.36, а победу Франции — за 2.47.
Несмотря на очень мощный состав, Франция совершенно не впечатляет. Судя по всему, проблема в тренере. Команду Дешама уже изучили все соперники, очевидно, что ей нужны новые идеи.
В общем, бельгийцы вполне могут обыграть скучных французов. Сейчас уже ясно, что Франция неспроста завершила выступление на Евро еще до четвертьфинала.
Ставка — победа Бельгии за 3.10.