Сборная Бельгии сыграет против Франции в полуфинале решающей стадии Лиги наций. Матч пройдет 7 октября в Турине, начало — в 21:45 мск. Бельгия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия

Бельгийцы в начале сентября одержали три победы в отборочном турнире ЧМ-2022. Уже можно не сомневаться, что они сыграют в следующем году в Катаре.

В первых матчах после неудачного выступления на Евро-2020 сборная Бельгии разгромила команды Эстонии (5:2) и Чехии (3:0), а также выиграла у Белоруссии (1:0). Ромелу Лукаку стал автором трех забитых мячей на этом отрезке.

Сборная Бельгии в 17-ти предыдущих матчах потерпела только одно поражение. Это была игра против Италии в четвертьфинале Евро-2020.

В предстоящих матчах Бельгии готовы помочь все лидеры команды, включая Кевина Де Брюйне, Эдена Азара, Ромелу Лукаку и Акселя Витселя.

Франция

Тем временем французы не впечатляют. Как ни странно, но действующих чемпионов мира не взбодрил даже провал на Евро-2020, где они вылетели уже после 1/8 финала, сенсационно уступив Швейцарии.

Будет ли много голов в матче Бельгии и Франции? Бельгия — Франция. Прогноз (к. 2.14)

В прошлом месяце сборная Франции выиграла только один из трех матчей в отборе на ЧМ-2022.

После ничьих с Боснией (1:1) и Украиной (1:1) команда Дидье Дешама одержала победу над Финляндией (2:0).

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Сборная Франции не пропускала только в одном из шести предыдущих матчей.

Ставка

На Бельгию в этом матче можно поставить за 3.10, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.36, а победу Франции — за 2.47.

Несмотря на очень мощный состав, Франция совершенно не впечатляет. Судя по всему, проблема в тренере. Команду Дешама уже изучили все соперники, очевидно, что ей нужны новые идеи.

В общем, бельгийцы вполне могут обыграть скучных французов. Сейчас уже ясно, что Франция неспроста завершила выступление на Евро еще до четвертьфинала.

Ставка — победа Бельгии за 3.10.