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    Семин: Головин — очень большая потеря для сборной России

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    Экс-наставник московского «Локомотива» Юрин Семин прокомментировал повреждение хавбека сборной России Александра Головина.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Напомним, футболист «Монако» получил травму в матче с «Бордо». Головин в связи с повреждением не сможет помочь сборной России в матчах отбора ЧМ-2022.

    «Саша отлично сыграл в последнем туре чемпионата Франции. Видно, что он потихоньку набирает оптимальную форму. Получить травму всегда обидно в таком случае. Это очень большая потеря для сборной России.

    Головин — наш ведущий игрок, лидер на поле. Придется непросто без него, но Валера Карпин придумает, кем его заменить. Варианты есть», — цитирует Семина Sport24

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