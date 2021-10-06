Семин: Головин — очень большая потеря для сборной России

Экс-наставник московского «Локомотива»прокомментировал повреждение хавбека сборной России

Напомним, футболист «Монако» получил травму в матче с «Бордо». Головин в связи с повреждением не сможет помочь сборной России в матчах отбора ЧМ-2022.

«Саша отлично сыграл в последнем туре чемпионата Франции. Видно, что он потихоньку набирает оптимальную форму. Получить травму всегда обидно в таком случае. Это очень большая потеря для сборной России.

Головин — наш ведущий игрок, лидер на поле. Придется непросто без него, но Валера Карпин придумает, кем его заменить. Варианты есть», — цитирует Семина Sport24