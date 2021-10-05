Луис Энрике: Есть только один способ победить Италию — играть в своем стиле

Главный тренер сборной Испанииподелился ожиданиями от матча с командой Италии в полуфинале Лиги наций.

«Я абсолютно уверен, что в этом составе есть хорошие нападающие. Не имеет значения, играют они на позиции центрфорвардов или нет.

Мои команды всегда будут атаковать, и голы могут быть забиты самыми разными способами.

Я не читаю и не слушаю, что СМИ говорят о том, как я составляю команду, так что это просто еще один состав, основанный на тех же критериях отбора. Я знаю игроков лучше, чем журналисты, я лучше знаю, чего я от них жду.

Я часто играл с правоногими игроками в центре обороны. Редко случается так, что в команде находятся два-три левоногих центральных защитника, но мы готовы рассмотреть все варианты относительно того, кто сыграет и где.

Я очень хорошо знаю Серхи Роберто. Мне кажется, я позволил ему дебютировать за резервную команду "Барселоны". Он универсален, он потрясающий. Он может играть на позиции крайнего защитника, на фланге и в центре полузащиты.

Это фантастический футболист, которому, возможно, приходилось сталкиваться с некоторыми трудностями на клубном уровне, но я очень его ценю.

Мой план, как всегда, заключается в том, чтобы с первых минут завладеть инициативой и играть с амбициями. Многие игроки не смогли присоединиться к нам, и мне жаль, что так вышло, но у нас здесь все равно отличная команда.

Футбол — командный вид спорта. Вы не забиваете только благодаря одному игроку и не защищаетесь только через четверых игроков обороны. Это очень сложное соревнование, в котором нечего терять, но можно многое получить.

Сегодня мы проведем легкую тренировку, без больших физических нагрузок, и не станем уделять много внимания тактике.

Я уже успел познакомиться с Гави — он показывает хорошие результаты в своей команде, "Барселоне". Неважно, когда он дебютирует, лучше не будем спешить с этим вопросом. Уверен, что он проведет за сборную как минимум 100-150 матчей.

Я очень рад, что снова нахожусь в Италии. Я прекрасно провел здесь год в качестве тренера "Ромы" — мне нравится еда, кофе, язык, солнце, и я думаю, что эти две национальные команды очень похожи.

Я не люблю беспокоиться о том, что может произойти — нам нужно побороться за владение мячом с Италией и навязать свой стиль игры. Есть только один способ победить — играть в своем стиле», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.