РФС подтвердил серьезность травмы Головина

Российский футбольный союз на своем официальном сайте подтвердил , что полузащитник «Монако»из-за травмы пропустит оба октябрьских матча сборной России в квалификации ЧМ-2022.

Хавбек прошел в клубе МРТ-обследование, которое подтвердило травму мышцы бедра.

Такое же повреждение 25-летний футболист получил месяц назад в матче сборной России с Кипром. Тогда срок восстановления футболиста составил три недели.

Таким образом Головин не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной России — в Казани со Словакией (8 октября) и в Мариборе со Словенией (11 октября).

Ранее вместо Головина в расположение национальной команды был вызван полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов.