ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Соболев ответил хейтерам. «Спартак» одержал третью победу подряд
  • 13:29
    • «Просил отпустить меня». Мбаппе подтвердил, что хотел перейти в «Реал» этим летом
  • 12:45
    • Прядкин готов покинуть пост президента РПЛ
  • 15:36
    • РФС подтвердил серьезность травмы Головина
  • 14:42
    • Головин пропустит из-за травмы три недели
  • 13:10
    • «Forever Young». В сборной России опубликовали плейлист Карпина
    Все новости спорта

    РФС подтвердил серьезность травмы Головина

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Сборная Словении Сборная Словакии Монако Футбол Франции Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Российский футбольный союз на своем официальном сайте подтвердил, что полузащитник «Монако» Александр Головин из-за травмы пропустит оба октябрьских матча сборной России в квалификации ЧМ-2022.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    Хавбек прошел в клубе МРТ-обследование, которое подтвердило травму мышцы бедра.

    Такое же повреждение 25-летний футболист получил месяц назад в матче сборной России с Кипром. Тогда срок восстановления футболиста составил три недели.

    Таким образом Головин не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной России — в Казани со Словакией (8 октября) и в Мариборе со Словенией (11 октября).

  • Головин пропустит из-за травмы три недели
  • Читайте по теме

    • Ранее вместо Головина в расположение национальной команды был вызван полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» сумеет продлить серию без побед своему сопернику?
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • ЦСКА не будет громить «Куньлунь»?
  • ЦСКА — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Игра «Трактора» и «Йокерита» окажется «верховой»?
  • «Трактор» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сибирь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Коринтианс — Баия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  4.54
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сочи — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры