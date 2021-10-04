РФС подтвердил серьезность травмы Головина

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Хавбек прошел в клубе МРТ-обследование, которое подтвердило травму мышцы бедра.
Такое же повреждение 25-летний футболист получил месяц назад в матче сборной России с Кипром. Тогда срок восстановления футболиста составил три недели.
Таким образом Головин не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной России — в Казани со Словакией (8 октября) и в Мариборе со Словенией (11 октября).
Ранее вместо Головина в расположение национальной команды был вызван полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов.