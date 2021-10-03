«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче седьмого тура английской Премьер-лиги одержал победу над— 2:1.

«Шпоры» вышли вперед на 27-й минуте, когда Пьер-Эмиль Хейбьерг точно пробил в нижний угол с передачи Сон Хын Мина.

«Вилланы» отыгрались на 67-й минуте. Мэтт Таргетт прострелил вдоль ворот, а Олли Уоткинс с близкого расстояния низом переправил мяч в сетку.

Но уже через четыре минуты лондонцы вернули себе минимальный перевес. Сон вошел в штрафную на скорости и прострелил вдоль ворот, и Лукас Моура замкнул передачу на дальней штанге.

Для «шпор» это первая победа после трех подряд поражений в чемпионате Англии.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Астон Вилла 2:1 Голы: 1:0 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (27'), 1:1 Олли Уоткинс (67'), 2:1 Мэтт Таргетт (автогол) (71') Тоттенхэм: Уго Льорис, Эмерсон, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Серхио Регилон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Оливер Скипп, Лукас Моура (Бриан Хиль, 89'), Тангай Н'Домбеле (Джовани Ло Чельсо, 76'), Сон Хын Мин, Гарри Кейн Астон Вилла: Олли Уоткинс, Дэнни Ингс (Cameron Archer, 89'), Мэтт Таргетт, Джейкоб Рэмси (Эмилиано Буэндия, 69'), Дуглас Луис, Джон МакГинн, Мэтти Кэш, Тайрон Мингс, Кортни Хос (Бертран Траоре, 80'), Эзри Конса, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Джейкоб Рэмси (31'), Оливер Скипп (36'), Кристиан Ромеро (68')

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает восьмое место (12 очков), а «Астон Вилла» — десятое (10 очков).