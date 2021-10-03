«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:2, обзор голов

Встреча, которая прошла на «Энфилде», завершилась со счетом 2:2.
«Красные» открыли счет на 59-й минуте, когда Мохамед Салах дошел до чужой штрафной и сделал пас на Садио Мане, который выскочил один на один и пробил мимо Эдерсона.
«Горожане» отыгрались спустя десять минут. Габриэл Жезус с правого края сместился к центру и сделал разрезающую передачу на Фила Фодена, который принял мяч и точно пробил по диагонали в дальний угол.
На 76-й минуте «Ливерпуль» вернул себе преимущество в счете. Салах накрутил на правом фланге соперника, вошел в штрафную, качнул Эмерика Лапорта и пробил в дальний угол.
А еще через пять минут последовал ответ «Сити». Последовал заброс на левый фланг на Фодена, который прострелил, Жезус до мяча не добрался, но тут же на подборе сыграл Кевин Де Брейне и нанес удар — мяч срикошетил от Фабиньо и оказался в сетке.
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает второе место (15 очков), а «Манчестер Сити» — третье (14 очков).