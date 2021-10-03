«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче седьмого тура английской Премьер-лиги.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: liverpoolfc.com

Встреча, которая прошла на «Энфилде», завершилась со счетом 2:2.

«Красные» открыли счет на 59-й минуте, когда Мохамед Салах дошел до чужой штрафной и сделал пас на Садио Мане, который выскочил один на один и пробил мимо Эдерсона.

«Горожане» отыгрались спустя десять минут. Габриэл Жезус с правого края сместился к центру и сделал разрезающую передачу на Фила Фодена, который принял мяч и точно пробил по диагонали в дальний угол.

На 76-й минуте «Ливерпуль» вернул себе преимущество в счете. Салах накрутил на правом фланге соперника, вошел в штрафную, качнул Эмерика Лапорта и пробил в дальний угол.

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А еще через пять минут последовал ответ «Сити». Последовал заброс на левый фланг на Фодена, который прострелил, Жезус до мяча не добрался, но тут же на подборе сыграл Кевин Де Брейне и нанес удар — мяч срикошетил от Фабиньо и оказался в сетке.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Манчестер Сити 2:2 Голы: 1:0 Садио Мане (59'), 1:1 Филип Фоден (69'), 2:1 Мохамед Салах (76'), 2:2 Кевин Де Брёйне (81') Ливерпуль: Алисон Бекер, Джеймс Милнер (Джозеф Гомес, 78'), Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Кёртис Джонс, Мохамед Салах, Диогу Жота (Роберто Фирмино, 68'), Садио Мане Манчестер Сити: Филип Фоден, Джек Грилиш (Рахим Стерлинг, 66'), Габриэл Жезус, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: Рубен Диаш (26'), Джеймс Милнер (42'), Жоау Канселу (56'), Диогу Жота (65'), Бернарду Силва (77'), Josep Guardiola (77'), Фабиньо (83')

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает второе место (15 очков), а «Манчестер Сити» — третье (14 очков).