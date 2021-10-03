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    Аджоев: Очень интересная встреча с «Химками» получилась

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    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал ничью в матче с «Химками» в рамках 10-го тура РПЛ.

    Гурам Аджоев
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    Гурам Аджоев

    «Очень интересная встреча получилась. На поле сошли две команды, каждая из которых не хотела уступать. Мы в итоге не проиграли, даже очко взяли.

    Хороший ли для нас результат 0:0? Думаю, что для "Химок" это тоже хороший результат. Когда 3 очка берешь — доволен, когда в активе один балл — это неплохо.

    Каждый пусть сам для себя делает какие-то выводы по работе судейской бригады. У меня претензий нет», — приводит слова Аджоева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 10-ти туров «Арсенал» занимает 12-е место в таблице, набрав 9 очков. «Химки» располагаются на 10-й строчке, имея в активе 8 очков.

    В следующем матче тульская команда встретится с «Зенитом» 16 октября. На следующий день «Химки» сыграют с «Ахматом».

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