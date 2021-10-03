Аджоев: Очень интересная встреча с «Химками» получилась

Президент тульского «Арсенала»прокомментировал ничью в матче св рамках 10-го тура РПЛ.

«Очень интересная встреча получилась. На поле сошли две команды, каждая из которых не хотела уступать. Мы в итоге не проиграли, даже очко взяли.

Хороший ли для нас результат 0:0? Думаю, что для "Химок" это тоже хороший результат. Когда 3 очка берешь — доволен, когда в активе один балл — это неплохо.

Каждый пусть сам для себя делает какие-то выводы по работе судейской бригады. У меня претензий нет», — приводит слова Аджоева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После 10-ти туров «Арсенал» занимает 12-е место в таблице, набрав 9 очков. «Химки» располагаются на 10-й строчке, имея в активе 8 очков.

В следующем матче тульская команда встретится с «Зенитом» 16 октября. На следующий день «Химки» сыграют с «Ахматом».