«Лепциг» — «Бохум»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 7-го тура чемпионата Германииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:0.

Счет в матче на 69-й минуте открыл португальский нападающий Андре Силва, а четыре минуты спустя он ассистировал Кристоферу Нкунку, удвоившему преимущество «Быков».

На 78-й минуте французский полузащитник оформил дубль, установив окончательный счет.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Бохум 3:0 Голы: 1:0 Андре Силва (69'), 2:0 Кристофер Нкунку (73'), 3:0 Кристофер Нкунку (78') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Лукас Клостерман, Мохамед Симакан (Конрад Лаймер, 80'), Йошко Гвардиол, Тайлер Адамс, Амаду Айдара, Кевин Кампль (Илаш Мориба, 79'), Анхелиньо (Норди Мукиэле, 61'), Кристофер Нкунку, Эмиль Форсберг (Доминик Собослаи, 69'), Юссуф Поульсен (Андре Силва, 69') Бохум: Такума Асано (Danny Blum, 77'), Геррит Хольтман (Себастьян Полтер, 73'), Эльвис Реджбечай (Эдуард Лёвен, 78'), Кристофер Антви-Адджей (Милош Пантович, 78'), Роберт Теше (Patrick Osterhage, 82'), Энтони Лосийя, Данило Соарес, Армель Белла-Котчап, Эрхан Машович, Херберт Бокхорн, Мануэль Риман Предупреждения: Анхелиньо (58'), Роберт Теше (80')

«Лейпциг» набрал десять очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, а «Бохум» с четырьмя очками остался 17-м.

16 октября «Лейпциг» проведет выездную встречу против «Фрайбурга», а «Бохум» сыграет в гостях с «Гройтер Фюртом».