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    Крыховяк: Был минимум один пенальти. Чистая рука

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    Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк высказался о судействе в матче с ЦСКА (0:0) в 10-м туре РПЛ.

    Гжегож Крыховяк
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    Гжегож Крыховяк

    В компенсированное время главный арбитр Владимир Москалев не назначил пенальти после того, как защитнику ЦСКА Игорю Дивееву мяч попал в руку.

    «У каждой команды были шансы победить. Хорошая игра, но не хватило гола.

    Это был чистый пенальти. Был минимум один пенальти. Это большая ошибка. Чистая рука. Это решение неправильное. Для меня это большой сюрприз.

    Мы все посмотрели эту ситуацию. Для нас непонятен этот момент. Надо говорить. Да, все ошибаются, но есть же ВАР! Для меня это чистый пенальти.

    Там две руки и минимум один пенальти», — заявил поляк в эфире «Матч Премьер».

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