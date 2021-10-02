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    Гендиректор «Нижнего Новгорода»: Победа над «Рубином» закономерна

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    Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал результат команды в матче 10-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0).

    «Нижний Новгород» — «Рубин»
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    «Нижний Новгород» — «Рубин»

    «Матч был равный, они не забили пенальти, наш вратарь молодец, вытащил.

    Мы забили пенальти, опять-таки голкипер соперника угадал сторону, но хорошо Калинский забил в девятку.

    Потом игра была обоюдоострой, и мы имели моменты, и "Рубин", очень хорошо Алексей Козлов себя показал в игре. Поэтому вся команда молодцы, достойно победили.

    Закономерен ли результат? Конечно, были моменты в обе стороны, мы свой забили.

    Матч примерно был равный, победили, молодцы, видна и тренерская работа, огромная заслуга Александра Анатольевича Кержакова.

    Все, кто был на поле и на кромке, молодцы», — цитирует Измайлова ТАСС.

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