Гендиректор «Нижнего Новгорода»: Победа над «Рубином» закономерна

«Нижний Новгород» — «Рубин» Фото: globallookpress.com
«Матч был равный, они не забили пенальти, наш вратарь молодец, вытащил.
Мы забили пенальти, опять-таки голкипер соперника угадал сторону, но хорошо Калинский забил в девятку.
Потом игра была обоюдоострой, и мы имели моменты, и "Рубин", очень хорошо Алексей Козлов себя показал в игре. Поэтому вся команда молодцы, достойно победили.
Закономерен ли результат? Конечно, были моменты в обе стороны, мы свой забили.
Матч примерно был равный, победили, молодцы, видна и тренерская работа, огромная заслуга Александра Анатольевича Кержакова.
Все, кто был на поле и на кромке, молодцы», — цитирует Измайлова ТАСС.