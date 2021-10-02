Гендиректор «Нижнего Новгорода»: Победа над «Рубином» закономерна

Генеральный директор «Нижнего Новгорода»прокомментировал результат команды в матче 10-го тура РПЛ с(1:0).

«Матч был равный, они не забили пенальти, наш вратарь молодец, вытащил.

Мы забили пенальти, опять-таки голкипер соперника угадал сторону, но хорошо Калинский забил в девятку.

Потом игра была обоюдоострой, и мы имели моменты, и "Рубин", очень хорошо Алексей Козлов себя показал в игре. Поэтому вся команда молодцы, достойно победили.

Закономерен ли результат? Конечно, были моменты в обе стороны, мы свой забили.

Матч примерно был равный, победили, молодцы, видна и тренерская работа, огромная заслуга Александра Анатольевича Кержакова.

Все, кто был на поле и на кромке, молодцы», — цитирует Измайлова ТАСС.