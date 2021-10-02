Дюпин: После незабитого пенальти Хвича повесил нос и перестал вообще играть

Голкипер «Рубина»раскритиковал полузащитникапосле поражения от(0:1) в 10-м туре РПЛ.

«Три поражения подряд у "Рубина". Есть какая-то причина. Надеюсь, в эту октябрьскую паузу на сборные тренерский штаб поработает, найдем причины и устраним.

Мое мнение — наши креативные игроки, которые должны играть выше, они чересчур низко опускаются. Из-за этого там не хватает впереди народу, чтобы было больше адресов, чтобы было проще комбинировать.

У нас практически весь контроль мяча у защитников. Соперник только в верхней линии атаки обороняется, туда мы мало проникаем.

Если бы мы делали больше упор на последнюю треть поля, там больше комбинировали, думаю, у нас было бы больше подходов, шансов, моментов.

Если по моментам сегодня взять — для победы мало. Команда должна создавать больше моментов. У нас такая креативная группа в атаке, и почему-то они держат мяч в центре поля, а не возле чужих ворот. Считаю, это самая главная причина.

Надеюсь, мы в этой паузе сделаем на этом акцент, и в следующих играх нужно играть агрессивнее, острее и наглее впереди.

Все все прекрасно понимают. На данный момент мы не соответствуем уровню, чтобы бороться за высокие места. Если мы пересмотрим этот момент, будем играть агрессивнее, будет больше остроты в штрафной площади, будет больше проникающих передач, открываний и так далее…

У нас практически все удары в последних играх — из-за штрафной площади. У нас мало ударов из штрафной площади. Чего-то не хватает.

Например, мы разбирали "Нижний Новгород", у них были моменты, когда три человека оказываются в чужой штрафной площади, и против них соответственно нужно четыре игрока оставлять, чтобы было преимущество.

И у нас так должно быть. Но у нас если какая-то острота, подача с фланга в штрафную площадь, там 1-2 человека.

Хвича к примеру сегодня очень часто застревал широко, а он знает, что нужно играть уже, закрывать дальнюю штангу, я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть.

Поэтому, думаю, нужно психологически где-то поговорить. Это футбол. Ну не забил ты пенальти, у тебя еще есть 30 минут, сделай все, чтобы исправить это. А он просто бросил весла и перестал играть.

Причина во многих факторах, но которые я назвал — они ключевые», — сказал Дюпин клубной пресс-службе.