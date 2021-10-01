У Семака есть вопросы к эмоциональному состоянию игроков

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в десятом туре чемпионата России.

«Думаю, команда находится в нормальном состоянии. Вопрос больше к эмоциональному состоянию, потому что матчи сборных и Лига чемпионов выделяются на фоне чемпионата России, и переключение не всегда складывается очень хорошо для команды.

Соперник очень организованный, это хорошая команда, которая представляла нашу страну в еврокубках и сейчас борется за попадание туда. Этим все сказано. Квалифицированная, опытная команда, с которой нам всегда сложно играть.

Что касается Караваева, он начал индивидуальную работу на поле. Послезавтра будет контрольное обследование, по итогам которого можно будет сказать, когда он приступит к занятиям в общей группе.

Сердар Азмун набирает кондиции. Перед первой игрой, в которой он вышел на замену, он совсем мало тренировался с командой. Что касается второй игры, нам удалось поработать еще три дня, сейчас еще несколько дней. Поэтому посмотрим и решим, сколько по времени он готов сыграть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».