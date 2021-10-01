Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА

опередила Шотландию и поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

На этой неделе «Зенит» в матче Лиги чемпионов разгромил на своем поле «Мальме» (4:0), одержав первую победу в текущем розыгрыше турнира.

«Спартак» в гостях переиграл «Наполи» (3:2) в групповой стадии Лиги Европы. Для красно-белых эта победа также стала первой в этом сезоне в еврокубках. «Локомотив» не набрал ни одного очка на этой неделе, уступив на выезде «Лацио» (0:2) в игре ЛЕ.

А вот оба шотландских клуба проиграли — «Рейнджерс» уступил «Спарте» (0:1), а «Селтик» был бит «Байером» (0:4).

У России 31,682 балла, у Шотландия 31,300.