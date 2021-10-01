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    Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА

    Футбол УЕФА Футбол России Локомотив Зенит Спартак
    Россия опередила Шотландию и поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

    Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА
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    Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА

    На этой неделе «Зенит» в матче Лиги чемпионов разгромил на своем поле «Мальме» (4:0), одержав первую победу в текущем розыгрыше турнира.

    «Спартак» в гостях переиграл «Наполи» (3:2) в групповой стадии Лиги Европы. Для красно-белых эта победа также стала первой в этом сезоне в еврокубках. «Локомотив» не набрал ни одного очка на этой неделе, уступив на выезде «Лацио» (0:2) в игре ЛЕ.

    А вот оба шотландских клуба проиграли — «Рейнджерс» уступил «Спарте» (0:1), а «Селтик» был бит «Байером» (0:4).

    У России 31,682 балла, у Шотландия 31,300.

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