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    Игнатов: Удаление у «Наполи» сыграло роль, но и без него игра сложилась бы по нашему сценарию

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    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Михаил Игнатов
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    Михаил Игнатов

    Игнатов вывел москвичей в этой игре вперед, отличившись на 80-й минуте.

    «Верили все до конца. Мы вышли победить. Не рассчитывали на поражение или ничью, играли только на победу.

    Этот быстрый гол смутил немного, а может, даже придал сил. Все успокоились, начали играть в свою игру.

    Удаление, конечно, сыграло свою роль, но думаю, даже если не было бы его, игра сложилась бы по нашему сценарию. В конце немного подсели, но хорошо, что выдержали натиск.

    Мой гол? Пас во фланг, хорошая передача под себя. Бака бежал, мог сам бить, но оставил, потому что я ему подсказал. Спасибо ему, что оставил. Мне просто нужно было попасть по воротам.

    Самое главное, что они не сильно прижимались к воротам, пытались контратаковать, отводили мяч от ворот. Была возможность передохнуть защитникам и нам в центре поле. Это дало свои плоды.

    Все эмоции остались на поле, конечно. Игра была эмоциональной. Сначала пропустили быстрый гол, потом вышли вперед и еще вперед, нам забили, столько эмоций разных. Все силы там остались», — приводит слова игрока Sportbox.ru.

    В группе С после 2 туров лидирует «Легия», у которой 6 очков, у «Спартака» — 3, «Лестер» и «Наполи» имеют по 1 очку.

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