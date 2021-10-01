Игнатов: Удаление у «Наполи» сыграло роль, но и без него игра сложилась бы по нашему сценарию

Игнатов вывел москвичей в этой игре вперед, отличившись на 80-й минуте.
«Верили все до конца. Мы вышли победить. Не рассчитывали на поражение или ничью, играли только на победу.
Этот быстрый гол смутил немного, а может, даже придал сил. Все успокоились, начали играть в свою игру.
Удаление, конечно, сыграло свою роль, но думаю, даже если не было бы его, игра сложилась бы по нашему сценарию. В конце немного подсели, но хорошо, что выдержали натиск.
Мой гол? Пас во фланг, хорошая передача под себя. Бака бежал, мог сам бить, но оставил, потому что я ему подсказал. Спасибо ему, что оставил. Мне просто нужно было попасть по воротам.
Самое главное, что они не сильно прижимались к воротам, пытались контратаковать, отводили мяч от ворот. Была возможность передохнуть защитникам и нам в центре поле. Это дало свои плоды.
Все эмоции остались на поле, конечно. Игра была эмоциональной. Сначала пропустили быстрый гол, потом вышли вперед и еще вперед, нам забили, столько эмоций разных. Все силы там остались», — приводит слова игрока Sportbox.ru.
В группе С после 2 туров лидирует «Легия», у которой 6 очков, у «Спартака» — 3, «Лестер» и «Наполи» имеют по 1 очку.