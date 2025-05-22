Экспресс дня 22 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Голландии и Саудовской Аравии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

АЗ — «Херенвен»

Футбол. Чемпионат Голландии

АЗ завершил чемпионат на 4-м месте в таблице. У команды 57 очков. Ранее АЗ одержал 16 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений.

В мае АЗ играл удачно. Из четырех матчей команда выиграла три. Потеря очков произошла лишь в одной встрече. 18 мая АЗ дома не смог одолеть «Алмере Сити» (1:1).

«Херенвен» в таблице идет на 9-й строчке. В активе клуба 43 набранных очка. Ранее «Херенвен» выиграл 12 матчей, 7 раз сыграл вничью и проиграл 15 встреч.

Последний раз команды встречались в марте. АЗ уступил в поединке с «Херенвеном». Клуб потерпел поражение в гостях со счетом 1:3.

Ставка: Победа АЗ за 1.46.

«Твенте» — НЕК

Футбол. Чемпионат Голландии

«Твенте» закончил чемпионат Голландии на 8-м месте. У команды 54 очка. «Твенте» одержал 15 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

Текущий месяц «Твенте» начал с двух побед. Команда одолела «Спарту» и «Утрехт». Но затем у клуба были две неудачи. «Твенте» проиграл АЗ и «Аяксу».

НЕК завершил чемпионат на 8-й позиции. У клуба 43 набранных очка. В 34-х матчах НЕК добился 12 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.

Прогнозы и ставки на футбол

В мае НЕК ни разу не уступил. Из четырех матчей команда выиграла три. Ранее НЕК одержал три победы кряду. Получится ли у НЕКа снова порадовать болельщиков викторией?

Ставка: Обе забьют за 1.65.

«Дамак» — «Аль-Фатех»

Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии

«Дамак» в таблице чемпионата Саудовской Аравии находится на 12-м месте. У клуба 9 побед, 8 ничьих и 15 поражений. Команда набрала 35 очков в 32-х матчах.

В мае в трех матчах «Дамак» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. На своем поле команда часто теряет очки. В 2025 году «Дамак» выиграл лишь три домашних матча из девяти.

«Аль-Фатех» в таблице отстает от «Дамака» на два очка. Клуб находится на 14-й позиции. В 32-х встречах «Аль-Фатех» набрал 33 балла.

В 2025 году команды уже встречались друг с другом. 22 января «Аль-Фатех» дома взял верх над «Дамаком» со счетом 2:1. В предстоящей встрече букмекеры склоняются к победе «Аль-Фатеха». Скорее всего, будет результативный матч.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

Общий коэффициент — 3.85.