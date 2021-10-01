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    Федотов: «10+15» — разумный формат лимита

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов порассуждал на тему лимита на легионеров в РПЛ и высказался о возможном потолке зарплат.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    Сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17». В заявке каждого клуба может быть максимум восемь иностранных игроков.

    «Разговоров много о лимите. Понятно, что нужно и российских игроков в этом плане защитить. Наверное, "10+15" — такой разумный на данный момент будет лимит.

    В таком формате, мне кажется, какой есть сейчас, российские футболисты имеют очень много преференций. А нужно трудиться, нужно создавать конкуренцию, только так. Завоевывать место в составе.

    Но идет же и разговор о потолке зарплат. Это звенья одной цепи. Растут зарплаты, потому что лимит, потому что футболистов недостаточно хороших, квалифицированных, готовых играть в РПЛ.

    И за каждого идет ожесточенное сражение. К чему это ведет? Это ведет к непланомерному росту стоимости и заработной платы.

    Естественно, эти вопросы нужно решать рассудительно, грамотно, проанализировав, но их нужно решать!

    Наверное, есть какая-то золотая середина», — сказал тренер в эксклюзивном интервью «Матч Премьер».

    «Сочи» после 9 туров с 15 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице.

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