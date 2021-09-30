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    Каррера: «Спартак» доказал, что матчи выигрываются на поле, а не на бумаге

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    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу красно-белых над «Наполи» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (3:2).

    Массимо Каррера
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    Массимо Каррера

    По ходу матча главный арбитр Иван Кружляк показал игрокам 2 красных и 13 желтых карточек.

    «Я видел только второй тайм и видел большой "Спартак"! Конечно, "Наполи" был фаворитом в этом матче, вы видели начало сезона, но в футболе матчи выигрываются на поле, а не на бумаге! И "Спартак" это доказал!» — сказал Каррера Sport24.

    Благодаря победе над неаполитанским клубом «Спартак» поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы, набрав 3 очка в двух матчах.

    «Лестер» и «Наполи» с 1 очком в активе занимают 3-е и 4-е места соответственно. «Легия» идет на 1-й позиции — 6 очков.

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