Каррера: «Спартак» доказал, что матчи выигрываются на поле, а не на бумаге

Бывший главный тренер «Спартака»прокомментировал победу красно-белых надв матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (3:2).

По ходу матча главный арбитр Иван Кружляк показал игрокам 2 красных и 13 желтых карточек.

«Я видел только второй тайм и видел большой "Спартак"! Конечно, "Наполи" был фаворитом в этом матче, вы видели начало сезона, но в футболе матчи выигрываются на поле, а не на бумаге! И "Спартак" это доказал!» — сказал Каррера Sport24.

Благодаря победе над неаполитанским клубом «Спартак» поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы, набрав 3 очка в двух матчах.

«Лестер» и «Наполи» с 1 очком в активе занимают 3-е и 4-е места соответственно. «Легия» идет на 1-й позиции — 6 очков.