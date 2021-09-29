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    «Севилья» спаслась от поражения в матче с «Вольфсбургом»

    «Вольфсбург» — «Севилья»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Немецкий «Вольфсбург» упустил домашнюю победу над испанской «Севильей» (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

    «Севилья»
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    «Севилья»

    Хозяева открыли счет на 49-й минуте. Лукебакио выполнил подачу с правого фланга, Арнольд по мячу не попал, последовал рикошет от Наваса и снаряд отскочил к Ренато Штеффену, который пробил в касание.

    На 87-й минуте был назначен пенальти в ворота «Вольфсбурга», а нарушивший правила Жозуа Гилавоги получил вторую жёлтую карточку.

    В левый нижний угол пробил с точки Иван Ракитич, разводя мяч и Коэна Кастельса по разным углам.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Вольфсбург — Севилья 1:1
    Голы: 1:0 Ренато Штеффен (48'), 1:1 Иван Ракитич (пенальти) (87') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Кевин Мбабу (Лукас Нмеча, 62'), Максанс Лакруа, Себастиан Борнау, Жером Руссийон, Жозуа Гилявоги, Максимилиан Арнольд, Боте Баку, Доди Лукебакио, Ренато Штеффен (Джан-Лука Вальдшмидт, 74'), Ваутер Вегорст Севилья: Лукас Окампос (Мунир Эль-Хаддади, 74'), Рафаэль Мир Висенте (Иван Ракитич, 53'), Сусо (Эрик Ламела, 53'), Алехандро Гомес, Фернандо, Жоан Жордан (Ivan Romero, 70'), Маркос Акунья (Карим Рекик, 46'), Диего Карлос, Жюль Кунде, Хесус Навас, Яссин Буну Предупреждения: Максанс Лакруа (2'), Ренато Штеффен (16'), Сусо (25'), Рафаэль Мир Висенте (45 + 3'), Кевин Мбабу (50'), Жозуа Гилявоги (79'), Карим Рекик (82'), Жозуа Гилявоги (86'), Ваутер Вегорст (86')

    Группа G: 1. «Зальцбург» — 4 очка; 2. «Севилья» — 2; 3. «Вольфсбург» — 2; 4. «Лилль» — 1.

    20 октября «Зальцбург» сыграет в Австрии с «Вольфсбургом». «Севилья» и «Лилль» в этот же день встретятся на поле французской команды.

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