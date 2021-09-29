Павлюченко дал свой прогноз на матч «Зенит» — «Мальме»

Бывший нападающий сборной Россииподелился ожиданиями от матча междуи шведскимво втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит может выиграть у "Мальме". Несмотря на поражение от "Челси" "Зенит" в том матче выглядел очень прилично.

На самом деле "Зенит" у нас сегодня — лучшая команда. Дома, считаю, они фавориты.

Поэтому, мне кажется, он победит "Мальме". Хотя, конечно, придется тяжело. Думаю, они обыграют своего соперника с разницей в один мяч: где-то 1:0 или 2:1», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Мальме» пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:45 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Зенит» — «Мальме».