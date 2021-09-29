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    Яремчук выйдет в старте «Бенфики» на матч с «Барселоной»

    «Бенфика» — «Барселона»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Барселоны» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Роман Яремчук
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    Роман Яремчук

    «Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо, Лазаро, Жоау Мариу, Вайгль, Рафа Силва, Яремчук, Нуньес.

    «Барселона»: тер Стеген, Эрик Гарсия, Пике, Араухо, Дест, Бускетс, де Йонг, Педри, Серджи Роберто, де Йонг, Депай.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 2.42, на успех «Бенфики» — 3.22, на ничью — 3.59. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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