Зинченко пропустит октябрьские матчи сборной Украины

Александр Зинченко Фото: globallookpress.com
Зинченко пропустит предстоящие матчи из-за надрыва икроножной мышцы, сообщает пресс-служба украинской ассоциации футбола.
В основной состав сборной Украины вызван полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок.
Сборная Украины 9 октября сыграет с Финляндией (в гостях), а 12-го встретится с Боснией и Герцеговиной (дома).
Ранее стало известно, что в заявку сборной Украины на октябрьские матчи из-за разногласий с главным тренером Александром Петраковым не попал полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.