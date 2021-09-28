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    Зинченко пропустит октябрьские матчи сборной Украины

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сыграет за сборную Украины в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    Зинченко пропустит предстоящие матчи из-за надрыва икроножной мышцы, сообщает пресс-служба украинской ассоциации футбола.

    В основной состав сборной Украины вызван полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок.

    Сборная Украины 9 октября сыграет с Финляндией (в гостях), а 12-го встретится с Боснией и Герцеговиной (дома).

    Ранее стало известно, что в заявку сборной Украины на октябрьские матчи из-за разногласий с главным тренером Александром Петраковым не попал полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.

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