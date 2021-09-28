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    Экс-арбитр Николаев о пенальти на Дзюбе: Обмануть судью — хлеб нападающего

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    Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев эпизод с назначением пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    На 78-й минуте главный судья Виталий Мешков зафиксировал фол на форварде Артеме Дзюбе в штрафной «Крыльев Советов».

    «Это хлеб нападающего — обмануть арбитра. Формально контакт есть, но такие пенальти мы называем легковесными. Перед Евро Роберто Розетти говорил, что такие пенальти мы бы не хотели видеть. На мой взгляд, Артем приукрасил эту ситуацию.

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    • Здесь нет удара по голеностопу, но есть касание. Защитнику нужно быть аккуратным в данной ситуации. Для меня это не пенальти», — приводит слова Николаева «Матч ТВ».

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после девяти туров, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

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