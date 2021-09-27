«Урал» — «Арсенал»: счет 2:0, обзор голов

В матче 9 тура РПЛна своем поле победилсо счетом 2:0.

Победу «шмели» обеспечили себе в первом тайме. На 5 минуте встречи голом отметился Эрик Бикфалви, а на 32 минуте разрыв в счете увеличил Андрей Егорычев.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Арсенал Тула 2:0 Голы: 1:0 E. C. Bicfalvi (5'), 2:0 A. Egorychev (32') Урал: Илья Помазун, Алексей Герасимов, Ivan Kuzmichev, Арсен Адамов, Kirill Kolesnichenko, Бранко Йовичич (Luka Gagnidze, 87'), Даниэль Мишкич (Рафал Аугустыняк, 68'), Денис Кулаков, Рамазан Гаджимурадов (Вячеслав Подберёзкин, 63'), Андрей Егорычев, Эрик Космин Бикфалви Арсенал Тула: Евгений Марков, Эванс Кангва (Кингз Кангва, 69'), Кирилл Панченко (Зурико Давиташвили, 46'), Горан Чаушич, Даниил Хлусевич, Георги Костадинов, Данил Степанов (Axel Bjoernstroem, 60'), Максим Беляев, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Антон Коченков Предупреждения: E. Markov (19'), A. Gerasimov (45 + 1'), I. Kuzmichev (66'), A. Bjoernstroem (75'), K. Kolesnichenko (90 + 1'), I. Pomazun (90 + 4'), M. Belyaev (90 + 4')

«Урал» остается последним в турнирной таблице, но имеет уже 6 очков. Это его первая победа в сезоне.

«Арсенал» опустился на 13 место, имея в активе 8 очков.