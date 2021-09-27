ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио РюдигерТрансферный дайджест. 21-27 сентября
  • 18:26
    • «Нижний Новгород» — ЦСКА: составы команд на матч 9 тура РПЛ
  • 18:55
    • «Урал» всухую обыграл «Арсенал»
  • 13:51
    • Месси провел тренировку в общей группе «Пари Сен-Жермен»
  • 13:18
    • «Амур» отправил в отставку главного тренера
  • 12:37
    • Билялов, Пашнин и Бурдасов — лучшие игроки недели в КХЛ
    Все новости спорта

    «Урал» всухую обыграл «Арсенал»

    «Урал» — «Арсенал»: счет 2:0, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Урал Арсенал Тула Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В матче 9 тура РПЛ «Урал» на своем поле победил «Арсенал» со счетом 2:0.

    Игорь Шалимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Шалимов

    Победу «шмели» обеспечили себе в первом тайме. На 5 минуте встречи голом отметился Эрик Бикфалви, а на 32 минуте разрыв в счете увеличил Андрей Егорычев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Арсенал Тула 2:0
    Голы: 1:0 E. C. Bicfalvi (5'), 2:0 A. Egorychev (32') Урал: Илья Помазун, Алексей Герасимов, Ivan Kuzmichev, Арсен Адамов, Kirill Kolesnichenko, Бранко Йовичич (Luka Gagnidze, 87'), Даниэль Мишкич (Рафал Аугустыняк, 68'), Денис Кулаков, Рамазан Гаджимурадов (Вячеслав Подберёзкин, 63'), Андрей Егорычев, Эрик Космин Бикфалви Арсенал Тула: Евгений Марков, Эванс Кангва (Кингз Кангва, 69'), Кирилл Панченко (Зурико Давиташвили, 46'), Горан Чаушич, Даниил Хлусевич, Георги Костадинов, Данил Степанов (Axel Bjoernstroem, 60'), Максим Беляев, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Антон Коченков Предупреждения: E. Markov (19'), A. Gerasimov (45 + 1'), I. Kuzmichev (66'), A. Bjoernstroem (75'), K. Kolesnichenko (90 + 1'), I. Pomazun (90 + 4'), M. Belyaev (90 + 4')

    «Урал» остается последним в турнирной таблице, но имеет уже 6 очков. Это его первая победа в сезоне.

    «Арсенал» опустился на 13 место, имея в активе 8 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли ЦСКА с нижегородцами без Заболотного?
  • «Нижний Новгород» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выиграет ли «Сельта» у «Гранады»?
  • «Сельта» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Сможет ли «Ман Сити» остановить нападение «ПСЖ»?
  • «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.21
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сельта — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры