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    Сперцян: «Краснодар» действовал агрессивно даже вдесятером

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    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в девятом туре чемпионата России.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Очень хорошо начали игру, забили быстрый гол. Удаление, а потом еще одно удаление — уже было тяжело. Хорошо, что мы смогли забить первый быстрый гол, второй — на контратаке. Третий уже, можно сказать, был точкой.

    [о своем голе] Здорово зацепились за мяч, Виктор [Классон] отдал на Джона [Кордобу], тот развернулся и отдал на меня. Мы находились с Реми [Кабелла] вдвоем — был один защитник, и я решил брать центр, потому что он, как я думал, пойдет читать передачу на Реми, поэтому сразу пробил левой ногой.

    Во втором тайме была сложная игра, но мы вели 2:0. Играли уверенно, хоть и чуть подсели. В перерыве нам дали установку, мы ее выполняли, поэтому все получилось. Мы не так сильно садились. Даже играя вдесятером, мы действовали агрессивно. Поэтому смогли еще забить», — приводит слова Сперцяна пресс-служба «Краснодара».

    Комментарий Эдуарда Сперцяна
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