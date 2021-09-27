Сперцян: «Краснодар» действовал агрессивно даже вдесятером

Полузащитник «Краснодара»прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в девятом туре чемпионата России.

«Очень хорошо начали игру, забили быстрый гол. Удаление, а потом еще одно удаление — уже было тяжело. Хорошо, что мы смогли забить первый быстрый гол, второй — на контратаке. Третий уже, можно сказать, был точкой.

[о своем голе] Здорово зацепились за мяч, Виктор [Классон] отдал на Джона [Кордобу], тот развернулся и отдал на меня. Мы находились с Реми [Кабелла] вдвоем — был один защитник, и я решил брать центр, потому что он, как я думал, пойдет читать передачу на Реми, поэтому сразу пробил левой ногой.

Во втором тайме была сложная игра, но мы вели 2:0. Играли уверенно, хоть и чуть подсели. В перерыве нам дали установку, мы ее выполняли, поэтому все получилось. Мы не так сильно садились. Даже играя вдесятером, мы действовали агрессивно. Поэтому смогли еще забить», — приводит слова Сперцяна пресс-служба «Краснодара».