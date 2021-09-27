Сарри — о римском дерби: В плане эмоций этот матч на первых местах в моей карьере

Главный тренер «Лацио»поделился впечатлениями после победы в дебютном для него дерби с(3:2).

«Я не думал, что получу от дерби столько адреналина, а от победы — такое удовлетворение. В плане эмоций этот матч на первых местах в моей карьере.

Я общался со своими игрокам перед игрой. У меня было ощущение, что они слишком скованы какими-то мыслями. Я хотел, чтобы они чуть разгрузились.

Мне жаль, что мы, показав хорошую игру в защите сегодня, пропустили два мяча со стандартных положений.

У этой команды большой потенциал. Сегодня было семь-восемь ситуаций, когда мы выходили из обороны, которые мне понравились.

Команду нельзя клонировать. Но можно работать. Следующие матчи станут нашей проверкой, потому что получить такой настрой на дерби достаточно просто», — сказал Сарри Sky Sport Italia.