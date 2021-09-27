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    Сарри — о римском дерби: В плане эмоций этот матч на первых местах в моей карьере

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    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился впечатлениями после победы в дебютном для него дерби с «Ромой» (3:2).

    Маурицио Сарри
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    Маурицио Сарри

    «Я не думал, что получу от дерби столько адреналина, а от победы — такое удовлетворение. В плане эмоций этот матч на первых местах в моей карьере.

    Я общался со своими игрокам перед игрой. У меня было ощущение, что они слишком скованы какими-то мыслями. Я хотел, чтобы они чуть разгрузились.

    Мне жаль, что мы, показав хорошую игру в защите сегодня, пропустили два мяча со стандартных положений.

    У этой команды большой потенциал. Сегодня было семь-восемь ситуаций, когда мы выходили из обороны, которые мне понравились.

    Команду нельзя клонировать. Но можно работать. Следующие матчи станут нашей проверкой, потому что получить такой настрой на дерби достаточно просто», — сказал Сарри Sky Sport Italia.

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