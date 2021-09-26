«Динамо» — «Рубин»: счет матча 2:0, обзор голов

Московскоев домашнем матче девятого тура российской Премьер-лиги обыграло казанский— 2:0.

«Бело-голубые» открыли счет на 32-й минуте, когда Гильермо Варела навесил в штрафную, где Даниил Фомин сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота.

На 58-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Себастьян Шиманьски с углового навесил во вратарскую, Вячеслав Грулев высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Рубин 2:0 Голы: 1:0 D. Fomin (32'), 2:0 V. Grulev (59') Динамо: Игорь Лещук, Гильермо Варела (Сергей Паршивлюк, 90'), Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Дмитрий Скопинцев, Денис Макаров (Сильвестр Игбун, 83'), Себастьян Шиманьски (Aleksandr Kutitsky, 90'), Никола Моро, Даниил Фомин, Arsen Zakharyan, Вячеслав Грулёв (Konstantin Tyukavin, 70') Рубин: Джордже Деспотович (German Onugkha, 65'), Хвича Кварацхелия (Солтмурад Бакаев, 65'), Сеад Хакшабанович, Андерс Драйер, In-Beom Hwang, Оливер Абильгор, Илья Самошников, Монтассар Тальби, Филип Уремович, Михаил Костюков, Юрий Дюпин Предупреждения: M. Kostyukov (21'), D. Despotovic (40'), O. Abildgaard (52'), K. Kvaratskhelia (64'), S. Szymanski (68'), G. Varela (73'), F. Uremovic (86'), S. Igboun (89'), S. Bakaev (89')

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает второе место (19 очков), а «Рубин» — пятое (14 очков).