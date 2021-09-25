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    Осинькин: Было обидно, что «Крылья Советов» не увезли очки из Петербурга

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Сложный матч, сильный соперник. Не совсем удачное начало игры. Нас заставили обороняться, контригру мы создать достаточно долго не смогли.

    Потихоньку к такому ритму, плотности игры мы стали привыкать, адаптировались. Сперва забили гол, потом у нас было несколько атак, которые нам позволили отодвигать игру, не быть всё время под таким давлением соперника.

    Но, действительно, "Зенит" атаковал качественно, разнообразно, очень креативная группа атаки, с которой сложно играть. Они все умеют взаимодействовать между собой, менять позиции между собой, не теряя структуры.

    Интересная команда, интересный футбол. Наверное, самая оборонительная игра с нашей стороны. Пришлось отвечать таким образом. Не могли мы оказать давление на защитников такое, какое нам бы хотелось.

    Немного во втором тайме мы стали менять игру. То количество атак, которое мы провели, которые могли закончиться голами или предголевыми ситуациями, было большим.

    Настолько большим, что в конце было очень обидно, что мы не увезли очки», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарцев.

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