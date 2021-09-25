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    • «Интер» поделил очки с «Аталантой», Димарко не забил пенальти
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    «Интер» поделил очки с «Аталантой», Димарко не забил пенальти

    «Интер» — «Аталанта»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в матче 6-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте — отличился Лаутаро Мартинес.

    Бергамаски отыгрались на 30-й минуте, благодаря голу Руслана Малиновского, а восемь минут спустя Рафаэл Толой вывел гостей вперед.

    Счет вновь сравнялся на 71-й минуте — гол забил Эдин Джеко. На 86-й минуте «Интер» мог вырвать победу, но Федерико Димарко не реализовал пенальти.

    Чуть позже гол игрока гостей Роберто Пикколи не был засчитан арбитром после использования системы ВАР.

    Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Аталанта 2:2
    Голы: 1:0 L. Martinez (5'), 1:1 R. Malinovsky (30'), 1:2 R. Toloi (38'), 2:2 E. Dzeko (71') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони (Федерико Димарко, 57'), Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 57'), Николо Барелла (Мартин Сатриано, 90'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу (Матиас Весино, 57'), Иван Перишич, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 81'), Эдин Джеко Аталанта: Руслан Малиновский (Йосип Иличич, 62'), Дуван Сапата (Роберто Пикколи, 63'), Маттео Пессина (Берат Джимсити, 63'), Робин Гозенс, Мартен де Рон, Ремо Фройлер, Давиде Дзаппакоста (Марио Пашалич, 77'), Хосе Луис Паломино (Йоаким Мехле, 70'), Мерих Демирал, Рафаэл Толой, Хуан Муссо Предупреждения: R. Malinovsky (4'), A. Bastoni (12'), J. L. Palomino (19'), D. Zapata (21'), H. Calhanoglu (43'), D. Zappacosta (64'), N. Barella (70'), R. Toloi (90')

    В следующем туре «Интер» в гостях сыграет против «Сассуоло», а «Аталанта» примет «Милан».

    «Интер» имеет в активе 14 очков и занимает 3-е место в таблице Серии А, у «Аталанты» 11 очков и 5-я строчка.

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