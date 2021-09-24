ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерЧМ каждые два года — это ошибка, но ФИФА можно понять
  • 11:44
    • Гончаренко дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 250 тысяч рублей
  • 00:58
    • «Барселона» в меньшинстве не справилась с «Кадисом»
    Все новости спорта

    Агент: «Манчестер Сити» хотел купить Джано Ананидзе

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Футбольный агент Алан Прудников рассказал о том, что бывший футболист «Спартака» Джано Ананидзе мог перейти в «Манчестер Сити».

    Джано Ананидзе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джано Ананидзе

    «Я находил клуб, готовый его купить. Джано безумно одаренный парнишка. С 14 лет наблюдал за ним.

    "Манчестер Сити". Они хотели купить Джано, когда у него был самый классный расцвет его игры в "Спартаке". До травмы. Генеральные директоры, которые были в "Спартаке", на тот момент не рассматривали продажу Джано.

  • Казнить нельзя помиловать. Уволит ли Федун из «Спартака» Руя Виторию?
  • После ряда серьезных неудач судьба главного тренера «Спартака» повисла на волоске
  • 21/09/2021

    • Жаль — у него светлая голова, он был бы настоящей находкой для европейского футбола», — приводит слова Прудникова Sport24.

    Ананидзе выступал за «Спартак» с 2009 по 2019 год. За это время он провел за красно-белых 122 матча и забил 12 мячей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова выиграет с крупным счетом?
  • «Гройтер Фюрт» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Обручи» прервут свою забивную серию?
  • «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Сможет ли «Порту» выиграть у «Жил Висенте»?
  • «Жил Висенте» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.14
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Усик — Джошуа
  • Бокс
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры