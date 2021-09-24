Агент: «Манчестер Сити» хотел купить Джано Ананидзе

Футбольный агентрассказал о том, что бывший футболист «Спартака»мог перейти в

«Я находил клуб, готовый его купить. Джано безумно одаренный парнишка. С 14 лет наблюдал за ним.

"Манчестер Сити". Они хотели купить Джано, когда у него был самый классный расцвет его игры в "Спартаке". До травмы. Генеральные директоры, которые были в "Спартаке", на тот момент не рассматривали продажу Джано.

Жаль — у него светлая голова, он был бы настоящей находкой для европейского футбола», — приводит слова Прудникова Sport24.

Ананидзе выступал за «Спартак» с 2009 по 2019 год. За это время он провел за красно-белых 122 матча и забил 12 мячей.